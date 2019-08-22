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«Реал» предложил «ПСЖ» 100 миллионов евро, Бэйла, Хамеса и Наваса за Неймара, но получил отказ

01:35
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«Реал» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере нападающего Неймара, утверждает L'Equipe. По информации СМИ, мадридцы предложили парижанам 100 миллионов евро, вратаря Кейлора Наваса, хавбека Хамеса Родригеса и форварда Гарета Бэйла за 27-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес настаивает на том, что мадридский клуб должен приобрести Неймара.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Перес настаивает на приглашении Неймара в «Реал». Он хочет отомстить «Барселоне»

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