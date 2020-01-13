Роберт Морено: «Монако» может обыгрывать все команды»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено после матча 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (3:3) рассказал о своей философии. Монегаски занимают восьмое место в турнирной таблице.

— Я хочу владеть мячом, — цитирует специалиста RMC Sport. — Если у вас есть стиль, лучше придерживаться его в каждой игре. Потому что трудно хорошо играть при постоянных изменениях. Я не считаю лигу 1 оборонительным чемпионатом, это неправда. Видел много матчей с атакующими командами. Думаем, что можем обыгрывать все команды, в каждом матче. Сказал это своим игрокам. Это наша философия. Но нужно много работать.