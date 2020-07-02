RMC: Паулу Соуза покинет пост главного тренера «Бордо»

Главный тренер «Бордо» Паулу Соуза покинет команду. Об этом сообщают французские СМИ.

По данным RMC, тренер объявил о своем решении на сегодняшней тренировке. Он уже попрощался с командой. Указано, что у специалиста возникли разногласия с руководством клуба по поводу дальнейшей стратегии развития команды.

Сезон во Франции не был завершен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки чемпионата «Бордо» занимал 12-е место, набрав 37 очков в 27 играх. Ранее 49-летний португалец упоминался в числе кандидатов на пост главного тренера «Милана».