RMC: Паулу Соуза покинет пост главного тренера «Бордо»
2 июля 2020, 20:42
Главный тренер «Бордо» Паулу Соуза покинет команду. Об этом сообщают французские СМИ.
По данным RMC, тренер объявил о своем решении на сегодняшней тренировке. Он уже попрощался с командой. Указано, что у специалиста возникли разногласия с руководством клуба по поводу дальнейшей стратегии развития команды.
Сезон во Франции не был завершен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки чемпионата «Бордо» занимал 12-е место, набрав 37 очков в 27 играх. Ранее 49-летний португалец упоминался в числе кандидатов на пост главного тренера «Милана».
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