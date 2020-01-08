«Реймс» по пенальти обыграл «Страсбур» и вышел в 1/2 финала Кубка лиги

«Реймс» в домашнем матче 1/4 финала Кубка французской лиги по пенальти обыграл «Страсбур»?. Хозяева с 59-й минуте играли в меньшинстве после удаления нападающего Натанаэля Мбюкю. Он вышел на замену на 49-й минуте.

Кубок французской лиги

1/4 финала

«Реймс» — «Страсбур» — 0:0. Пенальти — 4:2

«Реймс»: Райкович, Фокет, А.Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кафаро (Мбюкю, 49), Думбья (Донис, 65), Уден, Диа (Сук Хюн Джун, 85).

«Страсбур»: Б.Камара, Коне, Кароль, Лала, Митрович (Лебо, 90+6), Джикю, Томассон (Корнье, 83), Сиссоко (Зохи, 70), Фофана, Беллегард, Айорк.

Предупреждения: Шавалерен, 36. Сиссоко, 47.

Удаление: Мбюкю, 59.

Судья: Летексье (Франция).

7 января. Реймс. Стадион «Огюст Делон».