«Марсель» на выезде обыграл «Реймс»

«Марсель» в матче 28-го тура чемпионата Франции обыграл «Реймс» со счетом 2:1.

На гол Фоларина Балогана гости ответили дублем Алексиса Санчеса.

После этого «Марсель» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, сократив отставание от «ПСЖ» до 7 очков. «Реймс» с 43 очками — на девятой строчке.