«ПСЖ» проиграл «Ренну» и прервал 4-матчевую победную серию
«ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче «ПСЖ» проиграл «Ренну» чемпионата Франции — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».
Голами в составе победителей отметились Карл Токо Экамби и Арно Калимуэндо. Команда Кристофа Гальтье нанесла 7 ударов в створ ворот соперника, «Ренн» — 3.
«Ренн» прервал 4-матчевую победную серию «ПСЖ» и поднялся на пятое место в турнирной таблице лиги 1 (50 очков).
«ПСЖ» сохранил лидерство в чемпионате Франции с 66 очками на счету.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|21
|3
|4
|68-28
|66
|
2
|Ланс
|28
|16
|9
|3
|47-21
|57
|
3
|Марсель
|27
|17
|5
|5
|51-27
|56
|
4
|Монако
|28
|16
|6
|6
|57-37
|54
|
5
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|
6
|Ренн
|28
|15
|5
|8
|47-29
|50
|
7
|Ницца
|28
|11
|11
|6
|37-25
|44
|
8
|Реймс
|27
|10
|13
|4
|35-26
|43
|
9
|Лорьян
|28
|12
|8
|8
|41-37
|44
|
10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|
11
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|
12
|Клермон Фут
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|
13
|Монпелье
|28
|11
|3
|14
|44-47
|36
|
14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|
16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|
17
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|
18
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|
19
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|
20
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
Результаты / календарь
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38 тур
|17.03
|23:00
|
Лион – Нант
|1 : 1
|18.03
|19:00
|
Тулуза – Лилль
|0 : 2
|18.03
|23:00
|
Ланс – Анже
|3 : 0
|19.03
|15:00
|
Аяччо – Монако
|0 : 2
|19.03
|17:00
|
Монпелье – Клермон Фут
|2 : 1
|19.03
|17:00
|
Ницца – Лорьян
|1 : 1
|19.03
|17:00
|
Страсбур – Осер
|2 : 0
|19.03
|17:00
|
Труа – Брест
|2 : 2
|19.03
|19:05
|
ПСЖ – Ренн
|0 : 2
|19.03
|22:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|22
|2
|2
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