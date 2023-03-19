«ПСЖ» проиграл «Ренну» и прервал 4-матчевую победную серию

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«ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче «ПСЖ» проиграл «Ренну» чемпионата Франции — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».

Голами в составе победителей отметились Карл Токо Экамби и Арно Калимуэндо. Команда Кристофа Гальтье нанесла 7 ударов в створ ворот соперника, «Ренн» — 3.

«Ренн» прервал 4-матчевую победную серию «ПСЖ» и поднялся на пятое место в турнирной таблице лиги 1 (50 очков).

«ПСЖ» сохранил лидерство в чемпионате Франции с 66 очками на счету.