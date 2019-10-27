«Ренн» в добавленное время вырвал победу у «Тулузы»

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Ренн» одолел «Тулузу» со счетом 3:2. Решающий гол хозяева забили на второй добавленной минуте второго тайма.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Ренн» — «Тулуза» — 3:2 (2:1)

Голы: Ньянг, 3 (1:0). Юну, 6 (2:0). Доссеви, 41 (2:1). Градель, 84 (2:2). Гбохо, 90+2 (3:2).

«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса (Морель, 73), Юну (Сьебатше, 64), Буриго, Камавинга, Ньянг, Дель Кастильо (Гбохо, 90+1), Рафинья.

«Тулуза»: Рейне, Изима-Мирен, Силла, Морейра, Амиан, Венкер (Макенго, 76), Сангаре (Буагар, 28), Доссеви, Градель, Саного (Лейя Исека, 65), Кулурис.

Предупреждения: Морейра, 36. Буриго, 65. Амиан, 79.

Судья: Готье (Франция).

27 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».