«Ланс» одержал волевую победу над «Клермоном»

«Ланс» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции одержал волевую победу над «Клермоном» (2:1). В первом тайме хозяева забили в свои ворота, после перерыва — дважды поразили ворота гостей.