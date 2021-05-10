Почеттино назвал ничью с «Ренном» справедливым результатом для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (1:1).

«Это была очень сложная игра. Считаю, что ничья — справедливый результат. Мы не так хорошо выступили, чтобы победить, а они сыграли хорошо. Все разочарованы, потому что эту игру нужно было выиграть. Мы не показали ожидаемых результатов», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

После этого матча «ПСЖ» с 76 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Лилля» на 3 очка. «Ренн» с 55 очками — на седьмой строчке.