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Сегодня, 00:40

«Ренн» продлил контракт с главным тренером

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Брюно Женезьо.

«Ренн» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Брюно Женезьо. Соглашение рассчитано до 2025 года.

«В прошлом я уже говорил, что чувствую себя хорошо в «Ренне» по многим причинам: спортивным и неспортивным. Для меня очень важно иметь доверительные отношения с руководством. Если прошлый сезон был очень хорошим, то грядущий будет трудным», — отметил специалист после подписания контракта.

Женезьо возглавил «Ренн» в марте 2021 года. Под его руководством команда провела 60 матчей: 33 победы, 10 ничьих и 17 поражений.

В прошедшем сезоне «Ренн» набрал 66 очков в 38 турах и занял 4-е место в чемпионате Франции. Бретонская команда получила путевку в Лигу Европы.

Футбол
ФК Ренн
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