«Ренн» продлил контракт с главным тренером
«Ренн» объявил о подписании нового контракта с главным тренером Брюно Женезьо. Соглашение рассчитано до 2025 года.
«В прошлом я уже говорил, что чувствую себя хорошо в «Ренне» по многим причинам: спортивным и неспортивным. Для меня очень важно иметь доверительные отношения с руководством. Если прошлый сезон был очень хорошим, то грядущий будет трудным», — отметил специалист после подписания контракта.
Женезьо возглавил «Ренн» в марте 2021 года. Под его руководством команда провела 60 матчей: 33 победы, 10 ничьих и 17 поражений.
В прошедшем сезоне «Ренн» набрал 66 очков в 38 турах и занял 4-е место в чемпионате Франции. Бретонская команда получила путевку в Лигу Европы.
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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