Мусса Сиссоко вернулся во Францию: «Не мог представить себя во второй лиге Англии»

«Нант» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Мусса Сиссоко. 32-летний француз перешел из «Уотфорда» и поставил подпись под двухлетним контрактом.

«Мне 32 года, я многое пережил. В своей голове я не мог представить себя играющим во второй лиге Англии... Я хотел снова быть на высшем уровне!», — прокомментировал свой переход Сиссоко.

Ранее Сиссоко выступал во Франции за «Тулузу»: с 2007 по 2013 год он выступал за основу команды. Затем он уехал в Англию, где играл за «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Уотфорд».

В прошедшем сезоне Сиссоко сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.