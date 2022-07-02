Мусса Сиссоко вернулся во Францию: «Не мог представить себя во второй лиге Англии»
Мусса Сиссоко вернулся во Францию
«Нант» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Мусса Сиссоко. 32-летний француз перешел из «Уотфорда» и поставил подпись под двухлетним контрактом.
«Мне 32 года, я многое пережил. В своей голове я не мог представить себя играющим во второй лиге Англии... Я хотел снова быть на высшем уровне!», — прокомментировал свой переход Сиссоко.
Ранее Сиссоко выступал во Франции за «Тулузу»: с 2007 по 2013 год он выступал за основу команды. Затем он уехал в Англию, где играл за «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Уотфорд».
В прошедшем сезоне Сиссоко сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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