«Ренн» победил «Монпелье»

В матче 2-го тура лиги 1 «Ренн» на своем поле обыграл «Монпелье» (2:1) и вышел на первое место. После двух сыгранных матчей «доги» вышли на первое место в турнирной таблице с четырьмя очками. У соперника — ноль набранных очков после одной игры.

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Ренн» — «Монпелье» — 2:1 (1:0)

Голы: Ле Таллек, 22 — в свои ворота (1:0). Камавинга, 77 (2:0). Лаборд, 90+1 (2:1).

«Ренн»: Сален, Да Силва, Мауасса, Агерд, Соппи, Н`Зонзи, Буриго (Мартен, 72), Камавинга (Гбохо, 87), Юну, Террье, Рафинья (Дель Кастильо, 87).

«Монпелье»: Омлин, Конгре, Мендеш (Беншама, 88), Суке (Шкулетич, 88), Ле Таллек, Ферри (Самбия, 63), Ристич (Ойонго, 62), Саванье (Долли, 88), Молле, Шотар, Лаборд.

Предупреждения: Саванье, 45+1. Н`Зонзи, 53. Да Силва, 56. Ристич, 60. Буриго, 71.

Удаления: Молле, 43. Террье, 73.

Судья: Делажо.

29 августа. Ренн. Стадион «Роазон Парк».