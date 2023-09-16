«Лион» объявил о назначении Гроссо главным тренером команды

Фабио Гроссо стал главным тренером «Лиона», сообщается на официальном сайте клуба.

«Лион» рад приветствовать Фабио Гроссо, с которым клуб всегда поддерживал прекрасные отношения с момента его ухода, как игрока, в 2009 году. Клуб уверен в его способностях реабилитировать команду. Ожидая определения состава своего штаба и официального вступления в должность тренера, Гроссо посетит матч против «Гавра» в это воскресенье на стадионе «Групама», а затем будет представлен СМИ 18 сентября», — говорится в официальном заявлении клуба.

Гроссо выступал за «Лион» с 2007 по 2009 год. Всего за клуб футболист провел 78 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее Гроссо работал в «Фрозиноне». 45-летний итальянец возглавлял его с 2021 по 2023 год. Под его руководством команда вышла в серию А.

В текущем сезоне после четырех туров «Лион» занимает 18 место в лиге 1, проиграв 3 матча и сыграв 1 раз вничью.