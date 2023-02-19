«Ренн» на своем поле победил «Клермон»

«Ренн» на своем поле победил «Клермон» в матче 24-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В составе победителей дубль оформил нападающий Арно Калимуэндо.

«Ренн» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» потерпел третье поражение подряд и идет на 12-й строчке (30 очков).