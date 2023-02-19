Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:50

«Ренн» на своем поле победил «Клермон»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
19 февраля. «Ренн» — «Клермон» — 2:0.
Фото AFP

«Ренн» на своем поле победил «Клермон» в матче 24-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В составе победителей дубль оформил нападающий Арно Калимуэндо.

«Ренн» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» потерпел третье поражение подряд и идет на 12-й строчке (30 очков).

Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 17:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:0
Клермон Фут
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 17:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
0:1
Монпелье
Франция. Лига 1. 24-й тур
19 февр, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
3:0
Аяччо

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
ФК Клермон Фут
ФК Ренн
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин установил личный рекорд по голам за сезон в чемпионате Франции

«Монако» победил «Брест» на выезде, Головин установил личный рекорд по голам за сезон в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
3
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Осер – Лион
 2 : 1
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 2 : 1
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 4 : 3
19.02 17:00
Брест – Монако
 1 : 2
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 3 : 0
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 2 : 0
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 0 : 1
19.02 19:05
Ланс – Нант
 - : -
19.02 22:45
Тулуза – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости