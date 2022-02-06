«Ренн» на своем поле победил «Брест»

«Ренн» на своем поле победил «Брест» в матче 23-го тура чемпионата Франции. Хозяева выиграли со счетом 2:0.

Автором победного мяча стал нападающий Гаэтан Лаборд, который отличился в первом тайме.

«Ренн» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, опередив «Монако». «Брест» остался на 13-м месте (28 очков).