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Сегодня, 20:54

«Ренн» на своем поле победил «Брест»

Иван Шитик
Корреспондент

«Ренн» на своем поле победил «Брест» в матче 23-го тура чемпионата Франции. Хозяева выиграли со счетом 2:0.

Автором победного мяча стал нападающий Гаэтан Лаборд, который отличился в первом тайме.

«Ренн» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, опередив «Монако». «Брест» остался на 13-м месте (28 очков).

Франция. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 19:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:0
Брест
Голы
Лаборд, 20 (1:0), Террье, 90 (2:0)
Ренн
Доган Алемдар Агерд Мелинг Траоре Омари (Баде, 89 ) Сантамария Буриго (Гирасси, 80 ) Майер (Трюффер, 86 ) Мартен Террье Лаборд (Сулемана, 80 )
Брест
Бизот Дюверн Шардонне Пьер-Габриэль Эрелль Белькебла Магнетти (Мбок, 90+1) Онора (Саид, 90+1) Мунье (Дель Кастильо, 46) Белаили (Сатриано, 60) Ле Дуарон (Кардона, 60)
Предупреждения
Мартен 1, Сантамария 31, Террье 59  -  Дель Кастильо 52
Судьи
Амель (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
ФК Брест
ФК Ренн
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Франции: «Монако» обыграл «Лион», «Лилль» — «ПСЖ» и другие матчи 23-го тура
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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38 тур
4.02 23:00
Марсель – Анже
 5 : 2
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
 3 : 1
5.02 23:00
Монако – Лион
 2 : 0
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 2 : 0
6.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 0 : 1
6.02 17:00
Реймс – Бордо
 5 : 0
6.02 17:00
Страсбур – Нант
 1 : 0
6.02 17:00
Труа – Метц
 0 : 0
6.02 19:00
Ренн – Брест
 2 : 0
6.02 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 19 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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