«Ренн» арендовал защитника «Интера». Французский клуб сыграет с «Краснодаром» в ЛЧ
01:46
Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов «Ренн» арендовал у «Интера» защитника Далберта, информирует сайт французского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа контракта.
27-летний бразилец в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 34 матчах он сделал девять голевых передач. Ранее «Ренн» пополнил защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани, который тоже будет играть в аренде.
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