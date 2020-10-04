«Ренн» арендовал защитника «Интера». Французский клуб сыграет с «Краснодаром» в ЛЧ

Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов «Ренн» арендовал у «Интера» защитника Далберта, информирует сайт французского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа контракта.

27-летний бразилец в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 34 матчах он сделал девять голевых передач. Ранее «Ренн» пополнил защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани, который тоже будет играть в аренде.