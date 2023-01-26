«Ренн» арендовал нападающего «Лиона» Карла Токо-Экамби
Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби продолжит карьеру в «Ренне».
Как сообщает официальный сайт красно-черных, камерунский форвард присоединился к «Ренну» на правах аренды до конца текущего сезона. У клуба не будет права выкупа 30-летнего нападающего.
В сезоне-2022/23 Токо-Экамби сыграл за «Лион» 19 матчей в лиге 1, забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Источник: ФК Ренн
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Труа – Ланс
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|28.01
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|29.01
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Осер – Монпелье
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