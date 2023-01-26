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Сегодня, 19:31

«Ренн» арендовал нападающего «Лиона» Карла Токо-Экамби

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби продолжит карьеру в «Ренне».

Как сообщает официальный сайт красно-черных, камерунский форвард присоединился к «Ренну» на правах аренды до конца текущего сезона. У клуба не будет права выкупа 30-летнего нападающего.

В сезоне-2022/23 Токо-Экамби сыграл за «Лион» 19 матчей в лиге 1, забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: ФК Ренн
Карл Токо-Экамби
ФК Лион
ФК Ренн
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 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
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Лионель Месси

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ПСЖ

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Марсель

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Осер

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