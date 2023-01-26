Агент Головина: «Александр в порядке и готовится к игре с «Марселем» самым серьезным образом»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о подготовке игрока к матчу против «Марселя».

«Готовится ли Александр Головин к игре против «Марселя» 28 января? Да, конечно, Саша в порядке, он готовится к игре с «Марселем» самым серьезным образом», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

26-летний российский футболист выступает за «Монако» с июля 2018 года.

В нынешнем сезоне Головин провел за французский клуб 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.