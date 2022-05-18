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Сегодня, 08:07

«Реал» отказался от покупки хавбека «Монако» Чуамени

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени летом покинет команду. На игрока ранее претендовал «Реал», однако мадридцы отказались от трансфера, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По данным источника, «Реал» пока не видит смысла в приобретении 22-летнего игрока, так как в команде линия полузащиты полностью укомплектована и француз просто не будет получать достаточное количество игрового времени.

Контракт Чуамени с «Монако» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел 48 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

ФК Монако
ФК Реал
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