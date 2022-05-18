«Реал» отказался от покупки хавбека «Монако» Чуамени

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени летом покинет команду. На игрока ранее претендовал «Реал», однако мадридцы отказались от трансфера, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По данным источника, «Реал» пока не видит смысла в приобретении 22-летнего игрока, так как в команде линия полузащиты полностью укомплектована и француз просто не будет получать достаточное количество игрового времени.

Контракт Чуамени с «Монако» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел 48 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.