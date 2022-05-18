Сабалета: «Месси нелегко далась смена клуба»

Бывший защитник сборной Аргентины Пабло Сабалета рассказал, что думает о положении форварда Лионеля Месси в «ПСЖ»,

«Ему нелегко далась смена клуба, ведь он всегда был в «Барселоне». И вдруг из-за финансовых проблем клуба ему пришлось уйти. Клубу не удалось сохранить его, и Месси ушел в другую команду. «ПСЖ» — один из немногих клубов, способных позволить себе столь дорогого игрока. Но нужно полностью адаптироваться.

То, что фанаты освистывают Лео, ранит мою душу. Они должны быть очень счастливы и ощущать величие момента, ведь в составе «ПСЖ» играет один из лучших игроков в мире", — цитирует Сабалету Infobae.

Ранее сообщалось, что аргентинец может вернуться в «Барселону». Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как каталонцы не смогли продлить контракт с форвардом. В текущем сезоне аргентинец провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.