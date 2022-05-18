«ПСЖ» смирился с уходом Килиана Мбаппе из команды

«ПСЖ» принял тот факт, что форвард Килиан Мбаппе покинет команду этим летом, сообщает ESPN. Футболист решил продолжить карьеру в другой лиге.

По данным источника, парижане смирились с тем, что француз в летнее трансферное окно перейдет в другой клуб. До этого они пытались убедить его остаться в команде, однако он решил перейти в мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что «Реал» может объявить о трансфере Мбаппе после финала Лиги чемпионов.