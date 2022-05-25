Родриго прокомментировал желание Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Нападающий «Реал» Родриго прокомментировал решение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе остаться в парижском клубе. Долгое время француз вел переговоры с мадридцами о возможном переходе.

«В «Реале» все хотели, чтобы этот трансфер реализовался. Но сейчас важнее финал Лиги чемпионов», — цитирует Родриго Marca.

Французский нападающий мог перейти в «Реал», но в итоге продлил контракт с парижанами до 2025 года.

28 мая «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.