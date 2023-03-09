Рианчо: «Если бы Головин перешел в «ПСЖ», то для него это был бы рост в игровом плане»

Рианчо поделился мнением о том, стоит ли Головину переходить в «ПСЖ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину переходить в «ПСЖ».

«Всякий раз, когда футболист переходит в команду, которая сильнее его предыдущей, это важный скачок в развитии для игрока. Если бы Головин переехал бы в «ПСЖ», то для него это тоже был бы рост в игровом плане», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

26-летний россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 36 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.