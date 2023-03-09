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Сегодня, 16:05

Рианчо: «Если бы Головин перешел в «ПСЖ», то для него это был бы рост в игровом плане»

Рианчо поделился мнением о том, стоит ли Головину переходить в «ПСЖ»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину переходить в «ПСЖ».

«Всякий раз, когда футболист переходит в команду, которая сильнее его предыдущей, это важный скачок в развитии для игрока. Если бы Головин переехал бы в «ПСЖ», то для него это тоже был бы рост в игровом плане», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

26-летний россиянин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 36 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-esli-by-golovin-pereshel-v-pszh-to-dlya-nego-by-eto-byl-rost-v-igrovom-plane-234035/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Рауль Рианчо
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
9
 Лион 26 11 6 9 39-28 39
10
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
11
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
12
 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
15
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
18
 Брест 26 5 8 13 27-42 23
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
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Осер – Ренн
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Брест – ПСЖ
 - : -
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Клермон Фут – Ланс
 - : -
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Аяччо – Монпелье
 - : -
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Анже – Тулуза
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Лорьян – Труа
 - : -
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