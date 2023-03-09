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Сегодня, 18:07

Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и пока не рассматривает уход из клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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У нападающего Килиана Мбаппе пока нет контактов насчет ухода из «ПСЖ» летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, активных контактов с другими клубами по поводу возможного трансфера 24-летнего игрока нет. В этом сезоне Мбаппе очень вовлечен в дела команды и действительно хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Парижане хотят сохранить Килиана в составе, чтобы строить команду вокруг него.

8 марта «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче за клуб во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до лета 2025.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
9
 Лион 26 11 6 9 39-28 39
10
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
11
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
12
 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
15
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
18
 Брест 26 5 8 13 27-42 23
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
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10.03 23:00
Лилль – Лион
 - : -
11.03 19:00
Осер – Ренн
 - : -
11.03 23:00
Брест – ПСЖ
 - : -
12.03 15:00
Клермон Фут – Ланс
 - : -
12.03 17:00
Аяччо – Монпелье
 - : -
12.03 17:00
Анже – Тулуза
 - : -
12.03 17:00
Лорьян – Труа
 - : -
12.03 17:00
Нант – Ницца
 - : -
12.03 19:05
Монако – Реймс
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12.03 22:45
Марсель – Страсбур
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 16
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 2 3
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 20 2 2
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