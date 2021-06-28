Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Раньери может возглавить «Лилль»

07:25
Теги:

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери может возглавить другой клуб, сообщает le10sport.com.

По сведениям источника, 69-летним итальянцем интересуется «Лилль», чей главный тренер Кристоф Галтье покинул клуб. Раньери уже работал в чемпионате Франции — в «Монако» (2012-2014) и «Нанте» (2017/18).

В минувшем сезоне «Лилль» стал чемпионом Франции, опередив «ПСЖ» а последнем туре.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

1000-й матч Бразилии: без Неймара, без победы и с фирменным промахом Винисиуса
Мужчина попытался спасти девочку и утонул вместе с ней под Саратовом
Как близкие и СМИ спекулируют на болезни певицы МакSим
Вирусолог назвал вызвавшее новый всплеск в России свойство COVID-19

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд