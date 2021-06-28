Раньери может возглавить «Лилль»
07:25
Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери может возглавить другой клуб, сообщает le10sport.com.
По сведениям источника, 69-летним итальянцем интересуется «Лилль», чей главный тренер Кристоф Галтье покинул клуб. Раньери уже работал в чемпионате Франции — в «Монако» (2012-2014) и «Нанте» (2017/18).
В минувшем сезоне «Лилль» стал чемпионом Франции, опередив «ПСЖ» а последнем туре.
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