«Ницца» выкупила Тодибо у «Барселоны»
17:05
Защитник Жан-Клер Тодибо перешел из «Барселоны» в «Ниццу», сообщает сайт каталонского клуба.
Француз выступал за «Ниццу» на правах аренды в прошлом сезоне, а теперь клуб выкупил его у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро.
Еще 7 млн «Барселона» получит в виде бонусов, а также процент от любой будущей продажи.
Тодибо выступал за «Ниццу» на правах аренды из «Барселоны» с зимы 2021 года. 21-летний француз провел за «орлят» 16 матчей и забил 1 гол.
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