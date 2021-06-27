«Ницца» выкупила Тодибо у «Барселоны»

Защитник Жан-Клер Тодибо перешел из «Барселоны» в «Ниццу», сообщает сайт каталонского клуба.

? OGC Nice exercises its right to purchase @jctodibo — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2021

Француз выступал за «Ниццу» на правах аренды в прошлом сезоне, а теперь клуб выкупил его у «Барселоны» за 8,5 миллиона евро.

Еще 7 млн «Барселона» получит в виде бонусов, а также процент от любой будущей продажи.

Тодибо выступал за «Ниццу» на правах аренды из «Барселоны» с зимы 2021 года. 21-летний француз провел за «орлят» 16 матчей и забил 1 гол.