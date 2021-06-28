Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Бывший тренер «Лилля» Гальтье возглавил «Ниццу»

22:51
Кристоф Гальтье. Фото ФК «Ницца»
Кристоф Гальтье. Фото ФК «Ницца»
Теги:

«Ницца» на официальном сайте объявила о назначении Кристофа Гальтье главным тренером. В прошлом сезоне он тренировал «Лилль». Детали сделки не указаны.

54-летний специалист в прошлом сезоне привел «Лилль» к победе в чемпионате Франции. Ранее он также выиграл Кубок французской лиги с «Сент-Этьеном».

В прошлом сезоне с поста главного тренера «Ниццы» был уволен Патрик Виейра. Его до конца сезона заменил Адриан Урси. Команда заняла девятое место в чемпионате Франции.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рублев и Хачанов потрепали нервы болельщиков, но не повторили ошибок Циципаса
Российский хоккеист играл за «Детройт» и «Флориду», а теперь его объявили в розыск
Швейцария выигрывает у Франции после первого тайма
Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд