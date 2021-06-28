Бывший тренер «Лилля» Гальтье возглавил «Ниццу»

«Ницца» на официальном сайте объявила о назначении Кристофа Гальтье главным тренером. В прошлом сезоне он тренировал «Лилль». Детали сделки не указаны.

#OGCNice is delighted to confirm the appointment of Christophe Galtier as its new Head Coach with immediate effect.@INEOS statement ?? https://t.co/jgqEPuu47W pic.twitter.com/vU7y64oF00 — OGC Nice ??? (@ogcnice_eng) June 28, 2021

54-летний специалист в прошлом сезоне привел «Лилль» к победе в чемпионате Франции. Ранее он также выиграл Кубок французской лиги с «Сент-Этьеном».

В прошлом сезоне с поста главного тренера «Ниццы» был уволен Патрик Виейра. Его до конца сезона заменил Адриан Урси. Команда заняла девятое место в чемпионате Франции.