Рамос заявил, что намерен играть до 40 лет

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос заявил, что пока не намерен уходить из большого футбола. По словам 36-летнего испанца, он хочет играть на топ-уровне до 40 лет.

«Я бы хотел еще 4-5 лет отыграть на высоком уровне, а потом уже получить новый опыт, — сказал Рамос в интервью Prime Video Sport France. — Постараюсь, чтобы два года в «ПСЖ» превратились в три, а потом посмотрим, что дальше. Пока физическое состояние позволяет, думаю, я буду концентрироваться именно на этом».

Контракт Рамоса с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В этом сезоне футболист провел 7 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 1 гол.