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Сегодня, 07:41

Рамос заявил, что намерен играть до 40 лет

Рамос намерен продолжать играть на топ-уровне еще 4-5 лет
Читать «СЭ» в
Серхио Рамос.
Фото AFP

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос заявил, что пока не намерен уходить из большого футбола. По словам 36-летнего испанца, он хочет играть на топ-уровне до 40 лет.

«Я бы хотел еще 4-5 лет отыграть на высоком уровне, а потом уже получить новый опыт, — сказал Рамос в интервью Prime Video Sport France. — Постараюсь, чтобы два года в «ПСЖ» превратились в три, а потом посмотрим, что дальше. Пока физическое состояние позволяет, думаю, я буду концентрироваться именно на этом».

Контракт Рамоса с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В этом сезоне футболист провел 7 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Серхио Рамос
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2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
5
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
6
 Монако 31 14 8 9 47-32 50
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 - : -
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
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 21
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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