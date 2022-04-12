Почеттино обратился к болельщикам перед матчем «ПСЖ» с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино обратился к фанатам перед матчем против «Марселя» в 32-м туре лиги 1.

«Матч с «Марселем» — особая игра. Болельщики могут быть недовольны, мы нормально относимся к критике. Надеемся, что в следующем матче наши фанаты поддержат команду в сложной игре. Мы сделаем максимум ради победы. Необходимо поддерживать сильный имидж «ПСЖ», — цитирует Почеттино Goal.

Матч «ПСЖ» — «Марсель» состоится 17 апреля. Начало — в 21.45 мск. Парижане (71) идут на 1-м месте в турнирной таблице, «Марсель» (59) располагается на 2-й строчке.