Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал, что думает об одноклубнике Лионеле Месси.

«Он для меня всегда был одним из лучших в мире, если не лучшим. То, что мы играем в одной команде — придает ценности», — сказал Рамос в эфире Amazon Prime Video.

Оба футболиста выступают в «ПСЖ» с лета 2021 года.

Ранее несколько журналистов написали, что аргентинский нападающий станет обладателем «Золотого мяча» в 2021 году.