Рамос — о Месси: «Для меня он всегда был одним из лучших в мире»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал, что думает об одноклубнике Лионеле Месси.
«Он для меня всегда был одним из лучших в мире, если не лучшим. То, что мы играем в одной команде — придает ценности», — сказал Рамос в эфире Amazon Prime Video.
Оба футболиста выступают в «ПСЖ» с лета 2021 года.
Ранее несколько журналистов написали, что аргентинский нападающий станет обладателем «Золотого мяча» в 2021 году.
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