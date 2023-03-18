Рамос хочет остаться в «ПСЖ» еще на сезон

Защитник Серхио Рамос готов подписать новый контракт и остаться в «ПСЖ» еще на сезон, сообщает AS.

По данным источника, игроку нравится выступать в парижском клубе, и он намерен продлить свое соглашение.

30-летний Рамос перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. С тех пор испанец провел за команду 49 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая второй «Марсель» на десять очков.