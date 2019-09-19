Пюэль может сменить Жардима в «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов. Монегаски в стартовых 5 турах чемпионата Франции набрали лишь 2 очка. По информации Nice-Matin, руководство клуба обратится к Клоду Пюэлю в случае продолжения неудачной серии.

Пюэль был уволен из «Лестера» в феврале 2019 года. Свою тренерскую карьеру он начал именно в «Монако», где в качестве наставника команды проработал с 1999 по 2001 год. С монегасками он выигрывал чемпионат страны.

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