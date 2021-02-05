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Бенитес отклонил предложение «Марселя». Специалист хочет вернуться в Англию

09:17
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Испанский тренер Рафаэль Бенитес отклонил предложение возглавить «Марсель», сообщает Marca.

По информации источника, 60-летний специалист хочет вернуться в чемпионат Англии, где работал с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом».

23 января 2021 года Бенитес покинул пост главного тренера китайского «Далянь Ифан». 2 февраля сообщалось, что он может возглавить «Наполи».

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/international-football/2021/02/03/601b1c4046163f56798b45f0.html

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