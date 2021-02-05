Бенитес отклонил предложение «Марселя». Специалист хочет вернуться в Англию

Испанский тренер Рафаэль Бенитес отклонил предложение возглавить «Марсель», сообщает Marca.

По информации источника, 60-летний специалист хочет вернуться в чемпионат Англии, где работал с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом».

23 января 2021 года Бенитес покинул пост главного тренера китайского «Далянь Ифан». 2 февраля сообщалось, что он может возглавить «Наполи».