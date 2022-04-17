«ПСЖ» является основным претендентом на форварда «Бенфики» Нуньеса

«ПСЖ» является основным претендентом на нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Французский клуб готов заплатить за игрока 70 миллионов евро, утверждает Fichajes.

Ранее информировалось, что «Бенфика» продаст Нуньеса не менее чем за 50 миллионов евро.

Контракт 22-летнего уругвайского нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Нуньес забил 32 гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.