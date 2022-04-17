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Сегодня, 19:55

6:1! «Лион» разгромил «Бордо» с теннисным счетом

«Лион» разгромил «Бордо» в матче чемпионата Франции
Иван Шитик
Корреспондент
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«Лион» разгромил «Бордо» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Хозяева поля одержали крупную победу со счетом 6:1.

Дубль оформил нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби. Также два гола в свой актив записал форвад Мусса Дембеле.

«Лион» набрал 49 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице.

«Бордо» остается в зоне вылета: 19-е место и 26 очков.

Франция. Лига 1. 32-й тур
17 апр, 18:05. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
6:1
Бордо
Голы
Дембеле, 20 (1:0), Токо Экамби, 27 (2:0), Лукас Пакета, 34 (3:0), Февр, 46 (4:0), Токо Экамби, 68 (5:0), Мара, 85 (5:1), Дембеле, 90 (6:1)
Лион
Поллерсбек Люкеба Энрике Густо (Эмерсон, 65) Да Силва Лукас Пакета (Ауар, 65) Февр (Рен-Аделаид, 65) Тиагу Мендес (Боатенг, 85) Токо Экамби Дембеле Тете (Баркола, 73)
Бордо
Пуссен Медьюб (Франсержиу, 85) Ахмедходжич Мангаш Менса Онана Адли (Дилросюн, 64) Гилавоги Лаку (Кватенг, 73) Ньянг (Уден, 64) Хван Уй Джо (Мара, 73)
Судьи
Батта (Франция)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Ницца 32 16 7 9 42-28 54
5
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
6
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 32 12 12 8 40-38 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
13
 Реймс 32 8 13 11 34-35 37
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Труа 32 8 9 15 30-45 33
16
 Лорьян 32 7 10 15 32-52 31
17
 Сент-Этьен 32 7 9 16 35-62 30
18
 Клермон Фут 32 7 8 17 32-61 29
19
 Бордо 32 5 11 16 42-77 26
20
 Метц 32 4 12 16 29-58 24
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 2 : 3
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 2 : 1
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 1 : 2
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 2 : 1
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 1 : 1
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 0 : 0
17.04 16:00
Нант – Анже
 1 : 1
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 1 : 1
17.04 18:05
Лион – Бордо
 6 : 1
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
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