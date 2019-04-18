18:31 | Футбол — Франция

"ПСЖ" сыграет против "Монако" в футболках с изображением Нотр-Дам-де-Пари

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"ПСЖ" сыграет против "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции в футболках с изображением парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. 15 апреля в храме произошел сильный пожар, в результате которого обрушился шпиль и серьезно пострадала значительная часть здания.

"ПСЖ" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. "Монако" с 32 баллами располагается на 16-й строчке.

ПСЖ - Монако

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