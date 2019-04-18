"ПСЖ" сыграет против "Монако" в футболках с изображением Нотр-Дам-де-Пари

"ПСЖ" сыграет против "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции в футболках с изображением парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. 15 апреля в храме произошел сильный пожар, в результате которого обрушился шпиль и серьезно пострадала значительная часть здания.

Le PSG portera un maillot Notre-Dame de Paris, dimanche face à Monaco. (@CNEWS) pic.twitter.com/Jf4bdIVseo – Actu Foot (@ActuFoot_) 18 апреля 2019 г.

"ПСЖ" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. "Монако" с 32 баллами располагается на 16-й строчке.

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