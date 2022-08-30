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Гальтье подтвердил вероятный переход Паредеса в «Ювентус»

Руслан Минаев
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил вероятный переход полузащитника Леандро Паредеса в «Ювентус».

«Леандро не будет частью команды. Я разговаривал с ним после тренировки, мы знаем, что у него есть соглашение с «Ювентусом», с которым он встретится совсем скоро. Он игрок «ПСЖ», но головой уже в другом месте.

Думаю, нам нужно разобраться в соглашениях между двумя клубами. Я принял решение не включать его в состав, чтобы он мог подготовиться к отъезду», — сказал Гальтье на пресс-конференции перед матчем с «Тулузой» в 5-м туре лиги 1.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Действующее соглашение 28-летнего аргентинца с «ПСЖ» продлится до июня 2023 года. Ранее появилась информация, что парижане готовы продать хавбека за 25 миллионов евро.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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