«Ланс» сыграл вничью с «Ренном»

«Ланс» на своем поле сыграл вничью с «Ренном» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 1:1.

У хозяев забил Дейвер Мачадо. У гостей отметился голом Бенжамен Буриго.

«Ланс» набрал 1 очко после двух туров лиги 1. У «Ренна» — 4 очка.

В следующем тура «Ренн» дома сыграет с «Гавром» 27 августа, а «Ланс» отправится в гости к «ПСЖ» 26-го.