«ПСЖ» в Париже на стадионе «Парк де Пренс» примет «Реймс» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу 10 марта. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

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«ПСЖ» главного тренера Луиса Энрике занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 55 очками. «Реймс» Уилла Стилла идет на девятой строчке в лиге 1 с 34 баллами.

За «ПСЖ» выступает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 34 матча за парижан, забил 34 гола и сделал семь результативных передач.

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