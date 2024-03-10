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10 марта, 13:30

«ПСЖ» — «Реймс»: смотреть трансляцию матча лиги Франции онлайн

Трансляция игры «ПСЖ» — «Реймс» начнется в 15.00 10 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«ПСЖ» в Париже на стадионе «Парк де Пренс» примет «Реймс» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу 10 марта. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «ПСЖ» — «Реймс» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» (другой вариант ВК). Следите за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«ПСЖ» главного тренера Луиса Энрике занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 55 очками. «Реймс» Уилла Стилла идет на девятой строчке в лиге 1 с 34 баллами.

За «ПСЖ» выступает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 34 матча за парижан, забил 34 гола и сделал семь результативных передач.

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 16 8 1 56-21 56
2
 Брест 25 13 7 5 35-19 46
3
 Монако 25 13 6 6 45-34 45
4
 Лилль 25 11 9 5 36-22 42
5
 Ланс 25 12 6 7 34-24 42
6
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
7
 Марсель 25 10 9 6 40-26 39
8
 Ренн 25 9 9 7 38-31 36
9
 Реймс 25 10 5 10 32-34 35
10
 Лион 26 10 4 12 30-40 34
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Гавр 25 6 9 10 25-31 27
14
 Страсбур 25 6 8 11 25-38 26
15
 Лорьян 25 6 7 12 33-47 25
16
 Нант 25 7 4 14 23-38 25
17
 Метц 25 6 5 14 22-37 23
18
 Клермон Фут 25 3 8 14 17-42 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.03 23:00
Тулуза – Лион
 2 : 3
16.03 19:00
Нант – Страсбур
 - : -
16.03 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
17.03 15:00
Брест – Лилль
 - : -
17.03 17:00
Клермон Фут – Гавр
 - : -
17.03 17:00
Монако – Лорьян
 - : -
17.03 17:00
Реймс – Метц
 - : -
17.03 19:05
Ренн – Марсель
 - : -
17.03 22:45
Монпелье – ПСЖ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 17 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
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