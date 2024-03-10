«Страсбур» на своей арене «Стад де ла Мено» примет «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу 10 марта. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Страсбур» — «Монако» пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. Ключевые события встречи лиги 1 будут доступны в матч-центре «СЭ».

Монегаски под руководством Ади Хюттера набрали 42 балла и идут на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Франции после 24 туров. «Страсбур» располагается на 13-й строчке с 26 очками после 24 матчей.

За «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел в общей сложности за французскую команду 23 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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