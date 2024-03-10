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10 марта, 15:30

«Страсбур» — «Монако»: смотреть трансляцию матча лиги Франции онлайн

Трансляция игры «Страсбур» — «Монако» начнется в 17.00 10 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Александр Головин и Тило Керер.
Александр Головин (справа) и Тило Керер празднуют забитый гол.
Фото AFP

«Страсбур» на своей арене «Стад де ла Мено» примет «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу 10 марта. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Страсбур» — «Монако» пройдет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. Ключевые события встречи лиги 1 будут доступны в матч-центре «СЭ».

Монегаски под руководством Ади Хюттера набрали 42 балла и идут на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Франции после 24 туров. «Страсбур» располагается на 13-й строчке с 26 очками после 24 матчей.

За «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел в общей сложности за французскую команду 23 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Страсбур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 16 8 1 56-21 56
2
 Брест 25 13 7 5 35-19 46
3
 Монако 25 13 6 6 45-34 45
4
 Лилль 25 11 9 5 36-22 42
5
 Ланс 25 12 6 7 34-24 42
6
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
7
 Марсель 25 10 9 6 40-26 39
8
 Ренн 25 9 9 7 38-31 36
9
 Реймс 25 10 5 10 32-34 35
10
 Лион 26 10 4 12 30-40 34
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Гавр 25 6 9 10 25-31 27
14
 Страсбур 25 6 8 11 25-38 26
15
 Лорьян 25 6 7 12 33-47 25
16
 Нант 25 7 4 14 23-38 25
17
 Метц 25 6 5 14 22-37 23
18
 Клермон Фут 25 3 8 14 17-42 17
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.03 23:00
Тулуза – Лион
 2 : 3
16.03 19:00
Нант – Страсбур
 - : -
16.03 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
17.03 15:00
Брест – Лилль
 - : -
17.03 17:00
Клермон Фут – Гавр
 - : -
17.03 17:00
Монако – Лорьян
 - : -
17.03 17:00
Реймс – Метц
 - : -
17.03 19:05
Ренн – Марсель
 - : -
17.03 22:45
Монпелье – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 17 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
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