"ПСЖ": "Решительно осуждаем высказывания Эвра в адрес клуба"

"ПСЖ" опубликовал заявление по поводу высказываний бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра. В своем Твиттере он опубликовал видео, где высказал оскорбление в адрес клуба.

- "ПСЖ" решительно осуждает гомофобные оскорбления, высказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды (Жерома Ротена - прим. "СЭ"). Его слова шокировали весь клуб, который верен ценностям уважения и открытости друг к другу, - говорится в заявлении клуба, которые цитирует Get French Football News.

Напомним, "ПСЖ" вылетел из Лиги чемпионов после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:3) в 1/8 финала.

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