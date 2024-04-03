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Сегодня, 10:22

Головин вошел в тройку самых дорогих игроков с постсоветского пространства

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в рейтинге самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства по версии Transfermarkt.

Стоимость 27-летнего россиянина составляет 30 миллионов евро. На втором месте украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко (42 миллиона евро), лидирует грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия (80 миллионов евро).

Также в список вошли молдавский защитник «Спартака» Олег Рябчук (5 миллионов евро), армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (18) и узбекистанский хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (5).

Александр Головин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Метца&raquo;. «Немногие в лиге 1 могут исполнить такой пас, как Головин». Что пишут во Франции о российском полузащитнике

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Александр Головин
Александр Зинченко
Хвича Кварацхелия
ФК Монако
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Мостовой: «По уровню игры Головин проходил бы в старт «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 18 8 1 64-23 62
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 27 10 9 8 40-30 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
15
 Гавр 27 6 9 12 26-35 27
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
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5.04 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 - : -
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
7.04 14:00
Брест – Метц
 - : -
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 - : -
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
7.04 18:05
Монако – Ренн
 - : -
7.04 21:45
Нант – Лион
 - : -
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Жонатан Давид

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Александр Ляказетт

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ПСЖ

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Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

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Александр Головин

Александр Головин

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Клермон Фут

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