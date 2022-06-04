«Монако» может подписать Биссума в случае ухода Тчуамени

«Монако» интересуется полузащитником «Брайтона» Ивом Биссума, сообщает Talksport.

По информации источника, монегаски могут подписать 25-летнего малийца в случае ухода из команды Орельена Тчуамени, на которого претендуют «Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

В сезоне-2021/22 Биссума забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 28 матчах за «Брайтон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.