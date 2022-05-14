«ПСЖ» провел переговоры с тренером Сержиу Консейсау

«ПСЖ» рассматривает кандидатуру главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау в качестве замены Маурисио Почеттино на следующий сезон, сообщает Foot Mercato.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо недавно встречался с Консейсау с целью обсудить вероятное сотрудничество, и португалец дал понять, что заинтересован в работе с парижским клубом.

Контракт Консейсау с «Порту» рассчитан до лета 2024 года. Он может расторгнуть договор, если заплатит компенсацию в размере 10 миллионов евро.

Под его руководством команда выиграла три чемпионских титула в Португалии за пять лет.