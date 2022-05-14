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Сегодня, 15:05

«ПСЖ» провел переговоры с тренером Сержиу Консейсау

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» рассматривает кандидатуру главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау в качестве замены Маурисио Почеттино на следующий сезон, сообщает Foot Mercato.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо недавно встречался с Консейсау с целью обсудить вероятное сотрудничество, и португалец дал понять, что заинтересован в работе с парижским клубом.

Контракт Консейсау с «Порту» рассчитан до лета 2024 года. Он может расторгнуть договор, если заплатит компенсацию в размере 10 миллионов евро.

Под его руководством команда выиграла три чемпионских титула в Португалии за пять лет.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Сержиу Консейсау
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Мбаппе в третий раз подряд станет лучшим игроком лиги 1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 36 24 8 4 81-36 80
2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ницца 36 19 7 10 48-31 63
5
 Ренн 36 19 5 12 78-38 62
6
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Нант 36 15 9 12 52-44 54
10
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
13
 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
15
 Труа 36 9 10 17 35-49 37
16
 Клермон Фут 36 9 9 18 37-66 36
17
 Лорьян 36 8 10 18 34-62 34
18
 Сент-Этьен 36 7 10 19 40-74 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 36 5 12 19 48-89 27
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14.05 22:00
Бордо – Лорьян
 - : -
14.05 22:00
Лион – Нант
 - : -
14.05 22:00
Метц – Анже
 - : -
14.05 22:00
Монако – Брест
 - : -
14.05 22:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
14.05 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
14.05 22:00
Ренн – Марсель
 - : -
14.05 22:00
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