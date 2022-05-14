Мбаппе в третий раз подряд станет лучшим игроком лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получит приз лучшему игроку сезона французской лиги 1, сообщает Le Parisien .

23-летний француз получит эта награду третий год подряд.

В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча, в которых забил 24 гола. Также на его счету 17 голевых передач.

Добавим, что «ПСЖ» уже гарантировал себе чемпионский титул во Франции, но летом рискует потерять Мбаппе, которого на правах свободного агента хочет забрать «Реал».