«ПСЖ» пропустил дома больше 24 голов в лиге 1 впервые с сезона-1984/85

«ПСЖ» пропустил дома больше 24 голов в чемпионате Франции впервые с сезона-1984/85, сообщает Opta.

В сезоне-1984/85 парижане пропустили 28 мячей, что является худшим результатом в истории клуба.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 85 очков. На втором месте «Ланс» с 84 очками, на третьей строчке «Марсель» — 73 очка.