"ПСЖ" примет участие в сборе средств на реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари и окажет поддержку пожарным

Собор Парижской Богоматери до ремонтных работ и пожара - и после. Фото AFP

"ПСЖ" на своем официальном сайте опубликовал заявление, посвященное пожару в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Огонь в здании вспыхнул в понедельник вечером. В результате пожара обрушился шпиль и серьезно пострадала часть собора.

- "ПСЖ" разделяет эмоций всех людей, шокированных и опечаленных этой катастрофой, - говорится в заявлении. - "ПСЖ" намерен координировать мобилизацию, в которой будут задействованы все силы клуба, наши основные партнеры, а также большое сообщество наших болельщиков и в Париже, и по всему миру. Наша цель - стимулировать и принять участие в сборе средств, направленных на восстановление здания.

"ПСЖ" хотел бы выразить свое восхищение и солидарность с пожарными Парижа, чья приверженность и храбрость помогли остановить пламя и сократить масштабы ущерба. Клуб также окажет поддержку парижским пожарным.

Le Paris Saint-Germain et la grande famille du club soutiendront la reconstruction de Notre-Dame de Paris sur le long terme. – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 16 апреля 2019 г.

"ПСЖ" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 81 очко после 31 тура.

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