«ПСЖ» представил третий комплект формы на сезон-2021/22
12:43
«ПСЖ» представил третий комплект формы на сезон-2021/22.
Комплект выполнен в черном цвете с добавлением серого. Эмблема клуба расположена посередине.
Отмечается, что форма отдает дань уважения болельщикам клуба. На некоторые предметы коллекции нанесены номера почтовых индексов районов Парижа.
В сезоне-2021/22 «ПСЖ» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.
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