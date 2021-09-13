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«ПСЖ» представил третий комплект формы на сезон-2021/22

12:43
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«ПСЖ» представил третий комплект формы на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в черном цвете с добавлением серого. Эмблема клуба расположена посередине.

Отмечается, что форма отдает дань уважения болельщикам клуба. На некоторые предметы коллекции нанесены номера почтовых индексов районов Парижа.

В сезоне-2021/22 «ПСЖ» набрал 15 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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