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Прерванный из-за беспорядков матч «Ницца» — «Марсель» будет переигран 27 октября

17:12
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Матч 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем», который прервали из-за беспорядков, будет переигран 27 октября, сообщает RMC.

Матч проходил 22 августа на стадионе в Ницце. В концовке встречи десятки фанатов выбежали на поле, после чего матч был прерван, спустя час руководство французской лиги и местные власти приняли решение доиграть встречу, однако гостевая команда не вышла на поле. В итоге сразу после возобновления игры арбитр дал финальный свисток.

Беспорядки спровоцировал полузащитник «Марселя» Димитри Пайет. Один из болельщиков попал в него бутылкой, когда игрок исполнял угловой удар. Футболист бросил предмет в толпу, после чего болельщики прорвались на поле.

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Иван Шитик все материалы автора

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