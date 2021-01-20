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«ПСЖ» предложит 25 миллионов евро за защитника «Барселоны»

12:26
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«ПСЖ» готовит предложение по защитнику «Барселоны» Эмерсону, сообщает Sport.es.

По информации источника, парижский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца 25 миллионов евро. Сообщается, что трансфер может состояться летом 2021 года.

Эмерсон проводит сезон-2020/21 в «Бетисе» на правах аренды из «Барселоны». На счету футболиста 1 гол и 1 результативная передача в 16 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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