«ПСЖ» предложит 25 миллионов евро за защитника «Барселоны»
12:26
«ПСЖ» готовит предложение по защитнику «Барселоны» Эмерсону, сообщает Sport.es.
По информации источника, парижский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца 25 миллионов евро. Сообщается, что трансфер может состояться летом 2021 года.
Эмерсон проводит сезон-2020/21 в «Бетисе» на правах аренды из «Барселоны». На счету футболиста 1 гол и 1 результативная передача в 16 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю